Нетаньяху санкционировал отправку делегации в Каир для переговоров по Газе

Global Look Press/XinHua/ JINI Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил членам израильской делегации отправиться 3 августа в Каир для участия в переговорах об освобождении заложников палестинского движения ХАМАС и о прекращении огня в секторе Газа.