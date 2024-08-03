Нетаньяху санкционировал отправку делегации в Каир для переговоров по Газе

Global Look Press/XinHua/ JINI Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил членам израильской делегации отправиться 3 августа в Каир для участия в переговорах об освобождении заложников палестинского движения ХАМАС и о прекращении огня в секторе Газа.
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