Алиса Фрейндлих восхитила публику редким выступлением в Москве

91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на сцену 12 сентября в Москве, выступив с Владимиром Спиваковым и оркестром "Виртуозы Москвы" с программой "…Она и музыка и слово…".
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