Русская весна
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Русская весна

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Трамп настойчиво зовёт в США Панамский канал, Канаду и Гренландию

Трамп настойчиво зовёт в США Панамский канал, Канаду и Гренландию

Дональд Трамп снова призвал присоединить к США Панамский канал, Канаду и Гренландию. Избранный президент США поздравил всех с Рождеством, в особенности «замечательных солдат Китая», с любовью незаконно эксплуатирующих Панамский канал, который американцы строили потом и кровью.

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