Дональд Трамп снова призвал присоединить к США Панамский канал, Канаду и Гренландию. Избранный президент США поздравил всех с Рождеством, в особенности «замечательных солдат Китая», с любовью незаконно эксплуатирующих Панамский канал, который американцы строили потом и кровью.