Около 40% петербуржцев имеют новогодние приметы

Порядка 40% петербуржцев ежегодно выполняют перечень дел, связанных с новогодними приметами. Опрос о приметах и ритуалах, связанных с празднованием Нового года, показал, что регулярные традиции присущи 40% петербуржцев, из них придерживаются примет 43% женщин и 37% мужчин.