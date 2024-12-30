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Около 40% петербуржцев имеют новогодние приметы

Около 40% петербуржцев имеют новогодние приметы

Порядка 40% петербуржцев ежегодно выполняют перечень дел, связанных с новогодними приметами. Опрос о приметах и ритуалах, связанных с празднованием Нового года, показал, что регулярные традиции присущи 40% петербуржцев, из них придерживаются примет 43% женщин и 37% мужчин.

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