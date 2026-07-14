Синоптик Голубев: количество осадков в июле в Москве ожидается чуть выше нормы

В июле в Москве количество осадков ожидается около 85-90 миллиметров, что выше климатической нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.
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