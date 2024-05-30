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Закон, порядок, государство

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На территории Тверской области стартовал антинаркотический месячник

26 мая на территории Тверской области стартовал Антинаркотический месячник. Это комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании и борьбу с наркозависимостью, а также пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

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