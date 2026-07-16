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Аргументы недели

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В Ленобласти задержали пару предпринимателей с 12 тоннами рыбы без маркировки

В Ленобласти задержали пару предпринимателей с 12 тоннами рыбы без маркировки

Полиция при поддержке ФСБ и Росгвардии задержала семейную пару в Ленинградской области. У подозреваемых в нелегальном обороте рыбы изъяли 12 тонн продукции на 4,7 миллиона рублей, а также наличные и автомобиль «Лексус».

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