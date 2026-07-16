В Ленобласти задержали пару предпринимателей с 12 тоннами рыбы без маркировки

Полиция при поддержке ФСБ и Росгвардии задержала семейную пару в Ленинградской области. У подозреваемых в нелегальном обороте рыбы изъяли 12 тонн продукции на 4,7 миллиона рублей, а также наличные и автомобиль «Лексус».