В Ленобласти задержали пару предпринимателей с 12 тоннами рыбы без маркировки

Полиция при поддержке ФСБ и Росгвардии задержала семейную пару в Ленинградской области. У подозреваемых в нелегальном обороте рыбы изъяли 12 тонн продукции на 4,7 миллиона рублей, а также наличные и автомобиль «Лексус».
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