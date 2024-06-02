Ефимов: на участке бывшей промзоны в Москве возведут современный квартал

Современный жилой квартал появится на месте бывшей промзоны «Огородный Проезд» в Москве. Проект уже опубликован на сайте правительства столицы, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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