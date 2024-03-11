Запад официально признал, что войска НАТО находятся на Украине

Некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP.
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