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Узбекистан U19 — Россия U19. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Узбекистан U19 — Россия U19. Прямая трансляция: смотреть онлайн

6 октября сборная России U19 сыграет против сверстников из Узбекистана на турнире памяти Мираброра Усманова.

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