Объем операций с рублевым стейблкоином A7A5 снизился на 96% за последний год

К середине 2026 года среднедневные объемы операций через рублевый стейблкоин A7A5 снизились до $24,3 млн — на 96% по сравнению с пиковыми значениями июля 2025 года, следует из данных компании Elliptic, занимающейся анализом блокчейна.
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