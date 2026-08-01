Вышел из машины, а она поехала: Mercedes отзывает более 300 тысяч авто

Mercedes-Benz объявила об отзыве 310 667 автомобилей на американском рынке. Причина – бракованный микровыключатель в замке водительской двери, который способен оставить машину незафиксированной после того, как человек покинул салон.
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