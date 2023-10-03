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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков о Ковальчуке в «Спартаке»: «От такого игрока никто не откажется. Он будет очень полезен нам с учетом его опыта»

40-летний нападающий сказал, что примет решение в течение двух недель.  Последним клубом игрока был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

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