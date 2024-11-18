Россияне стали чаще интересоваться отдыхом за границей

Спрос на отдых за рубежом этой осенью вырос на 38% относительно прошлого года. Это следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с которыми ознакомились «Известия» 18 ноября.
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