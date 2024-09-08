Пепелац? Без гравицапы?? Опять??? Потрясающая новость, которая заставит улыбнуться впоследствии многих: поднялся в воздух первый прототип Model 437 от дочерней компании Northrop Grumman, Scaled Composites.
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Пепелац? Без гравицапы?? Опять??? Потрясающая новость, которая заставит улыбнуться впоследствии многих: поднялся в воздух первый прототип Model 437 от дочерней компании Northrop Grumman, Scaled Composites.
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