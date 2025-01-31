Россияне потратили рекордные 7 трлн рублей на авто с пробегом за год

По итогам 2024 года жители России потратили на покупку подержанных автомобилей 6,95 трлн рублей. Финансовая емкость вторичного авторынка установила новый рекорд, причем это происходит девятый год подряд, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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