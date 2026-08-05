30 ракет за 20 минут: Киев в огне после мощного удара баллистикой ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный ракетный удар по объектам противника в Киеве.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
30 ракет за 20 минут: Киев в огне после мощного удара баллистикой ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный ракетный удар по объектам противника в Киеве.
Свежие комментарии