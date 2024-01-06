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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Самоделкина: «Пропуск сезона казался просто катастрофой. Я готовилась к чемпионату Казахстана, но туда поехать не получилось»

Софья Самоделкина – победитель и призер этапов Гран-при России прошлого сезона. Сейчас фигуристка проходит процедуру смены спортивного гражданства на казахстанское.

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