Административные аресты отцов-одиночек предложили запретить

Запрет на административный арест матерей-одиночек предложили распространить и на одиноких отцов. Один из авторов инициативы - глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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