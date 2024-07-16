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Как сейчас выглядят и чем занимаются дочери Леонида Агутина

Как сейчас выглядят и чем занимаются дочери Леонида Агутина

16 июля знаменитому музыканту исполняется 56 лет фото: Социальные сетиЛеонид Агутин — один из долгожителей российской сцены: начав свою карьеру в 1991 году, он вот уже 33 года радует поклонников своим творчеством.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
кому нужны эти иноагенты
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20 час.
Евгений
Зачем это говно тут вываливать? Кому-то интересно, где живут дочери Агутина и где им еще жить?))) Леня-то у нас тот еще американец))
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16 час.

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