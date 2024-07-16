Как сейчас выглядят и чем занимаются дочери Леонида Агутина

16 июля знаменитому музыканту исполняется 56 лет фото: Социальные сетиЛеонид Агутин — один из долгожителей российской сцены: начав свою карьеру в 1991 году, он вот уже 33 года радует поклонников своим творчеством.
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