Times: изменение характера украинского конфликта угрожает позициям Зеленского

Тот факт, что разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным стали достоянием общественности, создал для политика «некомфортную политическую обстановку», пишет The Times.
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