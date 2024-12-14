Кавказовед Крылов: Зурабишвили может повторить судьбу Тихановской

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили в будущем может стать новой Светланой Тихановской. Такую судьбу ей предрек сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов, его слова привело РИА «Новости».
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