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Кавказовед Крылов: Зурабишвили может повторить судьбу Тихановской

Кавказовед Крылов: Зурабишвили может повторить судьбу Тихановской

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили в будущем может стать новой Светланой Тихановской. Такую судьбу ей предрек сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов, его слова привело РИА «Новости».

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