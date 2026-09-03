Когда хочется пахнуть хорошо, но одного баллончика мало

Покупатель в магазине решил основательно разобраться с выбором дезодоранта. Вместо того чтобы ограничиться одним тестовым пшиком, он начал активно распылять средство на себя сразу из нескольких баллончиков.
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