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«Путин придёт, порядок наведёт»: в день рождения президента России на улицах Киева расклеили сотни листовок

«Путин придёт, порядок наведёт»: в день рождения президента России на улицах Киева расклеили сотни листовок

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 72-й день рожденья. Как подчеркивают в Кремле, российский лидер проведет этот день в рабочей обстановке, у него запланированы встречи с лидерами нескольких стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.

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