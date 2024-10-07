«Путин придёт, порядок наведёт»: в день рождения президента России на улицах Киева расклеили сотни листовок

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает свой 72-й день рожденья. Как подчеркивают в Кремле, российский лидер проведет этот день в рабочей обстановке, у него запланированы встречи с лидерами нескольких стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.