Realt.by: семь домов в деревне Долгая выставлены на продажу за 315 рублей

В деревне Долгая Гродненской области Белоруссии выставили на продажу семь домов за 315 белорусских рублей (около 9 тысяч российских рублей).
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