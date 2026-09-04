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Realt.by: семь домов в деревне Долгая выставлены на продажу за 315 рублей

Realt.by: семь домов в деревне Долгая выставлены на продажу за 315 рублей

В деревне Долгая Гродненской области Белоруссии выставили на продажу семь домов за 315 белорусских рублей (около 9 тысяч российских рублей).

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