"С учётом происходящего в России такая инициатива весьма положительна, поскольку это демонстрирует серьёзное желание решить сложившуюся проблему с мигрантами внутри страны" — скоро во всех городах страны?

Самый лучший способ избавится от проблем это не создавать проблемы, а именно: ввести визовый режим со странами Средней Азии и Азербайджана. Гражданство не раздавать направо и налево, надо учитывать национальные интересы. Запрет на получение гражданства мигрантами. Привлечение на работу иностранцев по строгим правилам и при строгом учёте на определённый срок и по окончании отправка в их страны и при строгой ответственности принимающих

Евгений Сорокин

Для начала надо отловить всех особей женского пола мигрантского вида и их малолетних ублюдков и оформить им покидание России. Кто хочет лететь с комфортом на самолёте - летите, но билеты за ИХ счёт. Кто хочет без комфорта - тех грузить экскаваторами в товарные вагоны и вывозить в Казахстан, там проходит наша Ж/Д. А дальше - пинком под зад и пусть сами добираются в свои кишлаки. Кстати, эти самки получили за наш счёт нехилые пособия (за этим они сюда и приезжали) - на билеты хватит. Но перед этим государство должно денонсировать все выданные чурекам с 2000 года паспорта, гражданство, разрешения, регистрации и т.п. А потом устроить БОЛЬШУЮ ОХОТУ на моджахедов. Оставить маленько для ЖКЖ, строек, дорог и т.п. Остальных - нахер. Каюсь, это мечты 🙁. Потому,что надо к ним присовокупить разных Хуснуллиных, Затуллиных, 3/4 госду*ы, продажных полицаев и т.п.