Школьник из Новой Москвы украл 121 тысячу рублей у матери для прокачки аккаунта в игре

Мальчик рассчитывал получить игровое оружие, но стал жертвой мошенников.В посёлке Щапово в Троицком административном округе Москвы 11-летний мальчик украл 121 тысячу рублей у матери, чтобы прокачать свой аккаунт в «Standoff 2».