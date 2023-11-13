Школьник из Новой Москвы украл 121 тысячу рублей у матери для прокачки аккаунта в игре

Мальчик рассчитывал получить игровое оружие, но стал жертвой мошенников.В посёлке Щапово в Троицком административном округе Москвы 11-летний мальчик украл 121 тысячу рублей у матери, чтобы прокачать свой аккаунт в «Standoff 2».
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