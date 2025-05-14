Режиссер Герасимов: театр патриотической драматургии вызовет повышенный интерес у зрителя

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, депутат Мосгордумы, народный артист РФ Евгений Герасимов прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина о создании в столице театра патриотической драматургии.
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