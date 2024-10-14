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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Кафанов: «Жаль, что Гильерме без команды. Он может играть еще два года минимум»

— Как оцените ситуацию Гильерме? — Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды.

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