«Температура 40, падают тромбоциты»: сын Айзы экстренно попал в больницу

Айза-Лилуна Ай рассказала о новой госпитализации младшего сына Элвиса. По словам телеведущей, у мальчика внезапно поднялась температура до 40 градусов, а затем анализы показали снижение уровня тромбоцитов.
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