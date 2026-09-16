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Царьград

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Сергей Целиков сообщил об удвоении автопарка в России с 2020 года

Сергей Целиков сообщил об удвоении автопарка в России с 2020 года

С 2020 года количество марок легковых автомобилей в России удвоилось, достигнув 123 за 8 месяцев 2026 года.

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