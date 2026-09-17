НФЛ. 2-я неделя. «Баффало» сыграет с «Детройтом», другие матчи

С 18 по 22 сентября пройдут матчи второй недели регулярного чемпионата НФЛ. Национальная футбольная лига (НФЛ) Регулярный чемпионат 2-я неделя 18 сентября, пятница Баффало – Детройт – 03.
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