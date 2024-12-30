Суд в Сеуле попросили выдать ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Полиция попросила суд в Сеуле выдать на имя президента Республики Корея Юн Сок Ёля ордер на арест. Об этом 30 декабря сообщили в управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.
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