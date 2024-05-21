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Тарасова отреагировала на возможный переход российских фигуристов в США

Тарасова отреагировала на возможный переход российских фигуристов в США

Татьяна Тарасова. Фото: Телеграм Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала сообщение о возможном переходе пары фигуристов Аннабель Морозов/Игорь Еременко в сборную США.

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