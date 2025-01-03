В Германии стоимость электроэнергии упала ниже нуля

В сфере альтернативной энергетики на европейском рынке происходят значительные изменения. В первый рабочий день нового года в Германии были зарегистрированы уникальные отрицательные тарифы на электроэнергию, что стало ярким свидетельством растущего влияния зеленой энергетики.