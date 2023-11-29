Журналист Николов: властям украинских регионов запретили общение с Залужным

Офис президента Украины Владимира Зеленского запретил региональным властям каким-либо образом общаться с главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявил журналист Юрий Николов на своей странице в социальной сети Facebook*.
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