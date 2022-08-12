Выгодно власти: на Украине нашли способ заработать на разрушенных городах

Предприимчивые украинцы недолго оплакивали разрушенные города, в том числе печально известную Бучу, и решили превратить свою «боль» в некоторую прибыль.
Популярные статьи
- «Донбасская дуга» превращается в «Донбасский котёл», в котором «сварятся» 100 тыс. солдат противника
- «Всё то, о чём мы так долго мечтали?»: редкое и мрачное фото Анатолия Чубайса из тайной клиники в засекреченной стране
- Он все предвидел: пророчества Жириновского о будущем России до 2036 года начинают сбываться
Свежие комментарии