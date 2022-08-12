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Выгодно власти: на Украине нашли способ заработать на разрушенных городах

Выгодно власти: на Украине нашли способ заработать на разрушенных городах

Предприимчивые украинцы недолго оплакивали разрушенные города, в том числе печально известную Бучу, и решили превратить свою «боль» в некоторую прибыль.

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