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Где смотреть бой Регбист — Коваленко на Top Dog Prospect 5: во сколько прямая трансляция 18 июня в Мск

18 июня на арене Top Dog Club в Москве состоится турнир Top Dog Prospect 5, в главном событии которого основатель лиги Данила «Регбист» Алеев подерется против блогера Святослава Коваленко.

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