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Аракчи: Иран навсегда останется стражем Ормузского пролива

Аракчи: Иран навсегда останется стражем Ормузского пролива

Amirhosein Khorgooi/AP/TASS Тегеран всегда будет стоять на страже Ормузского пролива. Об этом 13 июля заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на недавнее высказывание президента США Дональда Трампа о намерении ввести плату за транзит.

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