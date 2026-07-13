Аракчи: Иран навсегда останется стражем Ормузского пролива

Amirhosein Khorgooi/AP/TASS Тегеран всегда будет стоять на страже Ормузского пролива. Об этом 13 июля заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на недавнее высказывание президента США Дональда Трампа о намерении ввести плату за транзит.