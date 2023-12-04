Поляки признали тяжёлое положение Украины в противостоянии с Россией.Польский аналитик Влодек Калета сообщил в интервью изданию Wnp, что украинские СМИ лгут собственному народу и западным государствам о ситуации в противостоянии с Россией.
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