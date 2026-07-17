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Самим не хватает, зато соседям поможем любой ценой: Таджикистан отчитался о поставках топлива

Самим не хватает, зато соседям поможем любой ценой: Таджикистан отчитался о поставках топлива

Avia.pro - СМИ Большие цифры и пустые баки: масштаб поставок Россия продолжает сохранять статус ключевого партнера для Таджикистана, обеспечивая львиную долю его потребностей в горюче-смазочных материалах.

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