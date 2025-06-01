Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Каким мог бы быть Советский Союз сегодня?

Каким мог бы быть Советский Союз сегодня?

СССР – самое могущественное государство, которое удалось создать человечеству за всю историю. Несмотря на то, что оно исчезло с политической карты мира больше тридцати лет назад, многие россияне вспоминают советский период с ностальгией.

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