В Москве завершилась работа третьей Школы городской экономики

В столице завершилась работа третьей Школы городской экономики, которую ежегодно на базе различных вузов Москвы проводит Комплекс экономической политики города.
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