Тайная база Рейха в Арктике в тылу СССР. Объект «Кладоискатель» нашли лишь спустя 80 лет

О базах Рейха в Арктике много лет ходили десятки легенд, но долгое время их считали лишь непроверенными слухами.
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