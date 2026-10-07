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Тайная база Рейха в Арктике в тылу СССР. Объект «Кладоискатель» нашли лишь спустя 80 лет

Тайная база Рейха в Арктике в тылу СССР. Объект «Кладоискатель» нашли лишь спустя 80 лет

О базах Рейха в Арктике много лет ходили десятки легенд, но долгое время их считали лишь непроверенными слухами.

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