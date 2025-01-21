Без Украины, с Панамским каналом и Марсом. О чем была речь Трампа на инаугурации?

Эксперты считают. Что политика президента США "выводит мир из зоны комфорта" Четыре года президентства Дональда Трампа будут как минимум беспокойными, о чем свидетельствует его речь на церемонии инаугурации и первые подписанные указы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии