В Челябинске мотоциклист открыл стрельбу в дорожной драке

На пересечении улиц Мастеровой и Куйбышева вечером 10 октября мотоциклист после потасовки с водителем легковушки выстрелил в воздух из устройства, похожего на ракетницу, а затем направил его на оппонентов.
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