Угроза демократии: Фукуяма о росте популярности правых

Рост популярности правых партий и политиков «угрожает демократии», пишет Фрэнсис Фукуяма* — старший научный сотрудник Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета и директор магистерской программы Форда Дорси по международной политике в Стэнфорде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии