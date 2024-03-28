ЕКЦ Стройкомплекса проанализировал более 40 земельных участков с начала года

Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы провели градостроительный анализ 42 земельных участков с начала года, начиная с марта 2022 года за предоставлением данной информации обратилось 277 заявителей.
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