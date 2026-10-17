Семьи с новорождёнными смогут получать компенсацию за ЖКХ: в Госдуме предложили возмещать до 30% расходов Елена ГалицкаяДепутат Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой о дополнительной поддержке семей с маленькими детьми.