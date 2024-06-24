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Украинские дроноводы: Найти и уничтожить

Украинские дроноводы: Найти и уничтожить

Рекрутированные на фронт «громадяне» стараются попасть в группы дроноводов, считая службу там достаточно безопасной, однако сами ВСУшники так не считают – их места дислокации и позиции постоянно вычисляются и подвергаются ударам.

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